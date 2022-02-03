«А навіщо такі трусики?»: Ані Лорак здивувала дивним купальником на екзотичному курорті

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка після напруженого туру вирушила до спекотних країн, не тільки купається в океані та відвідує місцеві пам'ятки, а й просуває нову роботу «Материк».

У своєму обліковому записі в Instagram Лорак показала нове фото, на яких вона серед пальм у зеленому купальнику.

«Попереду стільки цікавого… „Материк“ вже підкорює всі чарти, а завтра ми з @artemkacher вперше презентуємо наш дует на радіо», — повідомила співачка.

Молода жінка гармонійно виглядає на тлі соковитої південної природи. Купальник на Лорак під колір екзотичних дерев, що оточують її.

Фанати співачки уважно розглянули знімки та залишили під ними безліч компліментів. Вони назвали Ані красунею, шикарною, неперевершеною. Але виявилося, що не всім сподобалося її вбрання. Хейтери вважають, що такі трусики від купальника одягають, коли потрібно приховати живіт, а в інших випадках вони недоречні та псують усю картинку.

Нагадаємо, на недавніх фото з відпочинку Ані Лорак вміло акцентувала на всіх перевагах своєї фігури — пишних формах, якими природа наділила співачку.

Фото Instagram/anilorak

216

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter