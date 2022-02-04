Зірка фільмів «Люди Ікс» та «Хроніки Нарнії» таємно одружився зі своєю асистенткою

Популярний шотландський актор Джеймс МакЕвой, відомий за фільмами «Спокута», «Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та чарівна шафа», «Останній король Шотландії», а також за роллю Професора Ікс Чарльза Ксав'єра в серії фільмів «Люди Ікс», таємно одружився. Як повідомляє видання Daily Mail, 42-річний актор підтвердив чутки про весілля зі своєю персональною асистенткою та його ровесницею Лізою Лібераті, уродженкою Філадельфії. Проте не назвав дату одруження. Вони познайомилися у 2018 році, коли Джеймс оформляв розлучення зі своєю першою дружиною — британською актрисою Енн-Марі Дафф. Колишнє подружжя має 11-річного сина Брендана.

Вже у 2019 році з'явилися повідомлення про те, що МакЕвой одружився з Лібераті.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Памела Андерсон вшосте подала на розлучення — через рік після весілля.

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