Найбільш високооплачувана телеактриса у світі вразила мускулистою фігурою в бікіні камуфляжного забарвлення (фото)

49-річна колумбійсько-американська актриса Софія Вергара привела у захват фанатів, опублікувавши в Instagram серію знімків у купальнику-бікіні камуфляжного забарвлення та похвалившись мускулистою фігурою. Щоправда, виявилося, що це архівні фото, зроблені на піку модельної кар'єри Софії.

Проте шанувальники засипали акторку компліментами. «Це просто зразок краси», «Невже ви справжня?», «Я бачу, у Бога справді є свої улюбленці», «Ця жінка з іншої планети. Божественна на всіх етапах свого життя», — писали вони.

Втім, на свіжих фотографіях Софія, яка багато часу приділяє роботі над своєю фігурою, має вигляд не гірший. Раніше актриса говорила, що їсть багато овочів та фруктів і весь тиждень дотримується здорового харчування. Але на вихідні дозволяє собі розслабитися та з'їсти десерт.

Вергара, зірка серіалу «Американська сімейка», вже багато років вважається найбільш високооплачуваною у світі телевізійною актрисою. Вона заробляє до 43 мільйонів доларів на рік.

Раніше «ФАКТИ» писали — 52-річна Кетрін Зета-Джонс поділилася відео свого тренування, показавши ідеальну фігуру.

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