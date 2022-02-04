«Не бійтеся»: Алла Мазур у Всесвітній день боротьби з раком розповіла про свій шлях до одужання

Телеведуча Алла Мазур, яка поборола онкологічне захворювання, у Всесвітній день боротьби з раком, який відзначають 4 лютого, звернулася до українців і розповіла про свій шлях до одужання.

Насамперед, ведуча «ТСН.Тиждень» радить все зважити, не здаватися та виконувати рекомендації лікарів, намагатися жити звичним життям та не боятися розповісти близьким про свій діагноз.

«Може, допомогло те, що нічого не боліло. Може те, що я дитина медиків і всіляких медичних маніпуляцій не боюся. Можливо, врятувала відкладена реакція та філософське ставлення до життя… Але паніки не було. Тільки думка: треба негайно дізнатися, як лікувати. А ще усвідомлення: цю біопсію треба перевірити ще десь. Тому що я журналіст — і знаю, що неточні діагнози теж бувають», — розповіла Алла Мазур у соцмережах.

Телеведуча каже, що під час лікування вона залишалася в ефірі, скільки могла, максимально була залучена до робочого процесу, і це було найкращою психотерапією.

«Оскільки відволікало і давало відчуття: я в строю. Звичайно, дякую домашнім. І мені складно уявити, як витримують процес хвороби та лікування ті, хто вирішує не говорити про біду. Навпаки: ще більша хвиля ніжності та любові, якою огорнули мене всі, хто діагноз дізнався — і глядачі також — стала додатковими сильними ліками», — зізнається телеведуча.

За словами Алли Мазур, вона так і не прийняла хворобу. Сприймає її, як щось паралельне, на що просто потрібно звертати увагу.

«Я навіть ніколи не говорю: моє захворювання. Може, в цьому є мій психологічний захист. Для лікарів важливо, як я налаштована сама. А я налаштована розпрощатися з цією небезпекою назавжди», — пише Мазур.

Українцям вона радить бути уважними до себе, шукати позитивні емоції, знаходити час для відпочинку, більше бувати з коханими людьми та не боятися просити про допомогу.

Тому всім, хто вперше отримав діагноз «онко» і прямо зараз думає, що робити, кажу: «Не бійтеся. Боротися — варто. І ті, хто вас любить — поряд», — додала телеведуча.

Раніше Алла Мазур розповіла, як виявила рак і розкрила подробиці лікування. Упоравшись із хворобою, телеведуча відкрито говорить про це, і не стала носити перуку після операції.

Також співачка Міка Ньютон розповіла, як подолала онкологію.

Фото instagram.com/allamazurofficial

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