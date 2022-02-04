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Шоу-бізнес

Нацвідбір на «Євробачення»: хто став другим суддею

16:02 4 лютого 2022
Євробачення – логотип

Суспільний мовник назвав ім'я другого члена журі національного відбору на «Євробачення-2022». У суддівське крісло разом із Тіною Кароль сяде член правління Суспільного, режисер Ярослав Лодигін.

«Відчуваю велику відповідальність, але водночас радість, що маю можливість долучитися до нашої спільної мети — у наші тривожні часи створити велике музичне свято для всієї країни увечері 12 лютого», — прокоментував Ярослав Лодигін.

З серпня 2019 року Ярослав Лодигін є членом правління Суспільного мовника, відповідальним за платформу телебачення. Також у 2019-му він став членом Європейської кіноакадемії за свою діяльність як режисера та сценариста (найвідоміша його робота — «Дике поле»). Ярослав Лодигін є продюсером та автором ідеї документального серіалу UA: ПЕРШИЙ «Колапс: як українці зруйнували імперію зла».

Суспільний мовник обіцяє 5 лютого оголосити третього члена журі нацвідбору.

Нагадаємо, у голосуванні беруть участь журі та телеглядачі. Їхні голоси розподіляються по 50%.

Нагадаємо, Суспільний мовник оголосив фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2022». Переможця оберуть у прямому ефірі 12 лютого.

Раніше організатори «Євробачення» назвали зіркових ведучих шоу.

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