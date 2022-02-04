Копія зіркової мами: 12-річна дочка Віри Брежнєвої «приміряла» на себе новий образ

Поки Віра Брежнєва приймає вітання з днем народження, її 12-річна дочка Сара впевнено демонструє, що може виглядати не менш яскраво, ніж зіркова мама. В Instagram дівчина опублікувала ролик, у якому «Вдягає» маску мами Віри.

Роликом Сара явно хотіла зробити приємне мамі, якій 3 лютого виповнилося 40 років.

На тій же фотосесії Сара спробувала інші образи. Дівчина оновила зачіску, зробивши каре, а також вдяглася в чорні джинси, чорний гольф і подовжений жакет. Довершував образ вечірній макіяж.

Фолловерам слабо віриться, що Сарі лише 12 років. «І не скажеш, що 12», «Ви виглядаєте приголомшливо. Вам точно 12?», «Я б дала 18, не менше», «Яка красуня! Просто розкішна і сексуальна дівчина» , — пишуть вони.

Нагадаємо, доньку Сару Брежнєва народила 14 грудня 2009 року. Батьком дівчинки був бізнесмен Михайло Кіперман, з яким Брежнєва була одружена протягом шести років. У День народження доньки Віра показала, як дівчинка мінялася з року в рік і ставала все більше схожою на маму.

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