Зрада чоловіка стала справжнім ударом: перша дружина Костянтина Меладзе розповіла про розлучення з композитором

Колишня дружина Костянтина Меладзе Яна Сумм вважає, що їхнє розлучення могло відбутися набагато раніше — саме тоді, коли у Яни з'явилися перші підозри про роман чоловіка з Вірою Брежнєвою. Сум переконана, що у неї було відібрано майже десять років життя через нещирість Меладзе та його теперішньої дружини. За словами Яни, зрада чоловіка стала справжнісіньким ударом, повідомляє Starhit.

Вперше спроба Сум викликати Брежнєву на відверту розмову провалилася. «Я з тих жінок, які, підозрюючи обман, можуть подивитися телефон чоловіка. І тоді я не витримала, набрала її номер… Відповідь була нещирою: «У нас робочі та дружні стосунки, як у батька з дочкою… Він мій наставник. Нічого немає», — згадувала Яна.

У 2013 році у важкі для сім'ї Меладзе часи Брежнєва сама напросилася на бесіду. «У мене було одне питання: «В ім'я чого знадобилося стільки поламаних доль? Я ж дзвонила тобі. Порахуй, скільки років життя ви у мене забрали. Майже 10 років! — процитувала Сум цю розмову. — У відповідь — широко розплющені очі: «Просто тоді я подумала, що так буде краще».

Нагадаємо, 17-річна Лія, дочка Меладзе від першого шлюбу, зізналася, що не спілкується із нинішньою дружиною батька. З Вірою Брежнєвою у Лії контакту немає. «Я спілкуюся тільки з татом», — підкреслювала дівчина.

Фото instagram.com/yanasumm

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