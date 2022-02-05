«Божевільна богиня»: красуні Марині Боржемській порадили зняти сукню при прийомі ванни

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узєлкова, фітнестренер Марина Боржемська докладає максимум зусиль для побудови своєї власної кар'єри: вона бере участь у популярних телепроектах, запустила заняття у своїй школі схуднення, а також активно просуває сторінку в Instagram.

Але іноді, схоже, розлучення з колишнім чоловіком або надмірне напруження позначаються на моральному стані завидної нареченої, через що їй хочеться «ревіти білугою».

Ймовірно, саме в такі моменти Марина робить не зовсім логічні з погляду пересічного обивателя вчинки.

Наприклад, напередодні вона розмістила у соцмережі фотографію, де позувала у білій ванні. Але при цьому вона не оголювалася, а, навпаки, одягла розкішну червону сукню з напівпрозорим корсетом.

«Як розслаблятиметеся наприкінці робочого тижня? Я ось вирішила надіти красиву сукню і полежати у ванні», — написала зірка.

Звичайно, вчинок не дуже піддається логічному поясненню.

В одному з коментарів її навіть обізвали «божевільною богинею» — але це, швидше, більше навіть комплімент, ніж осуд.

Також були спроби недоброзичливців порадити їй зняти сукню і вибрати відповідний костюм для прийому ванни.

Але більшість шанувальників красуні за звичкою закидали її компліментами, захоплюючись тим, як вона виглядає завдяки тренуванням.

Як писали «ФАКТИ», раніше акторка та телеведуча Лілія Ребрик поділилася порадами, як привести себе у форму та позбутися зайвих кілограмів після новорічних свят.

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