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Чеченський онук Алли Пугачової Дені Байсаров розкрив свій діагноз і зачарував шанувальниць білими кучерями (відео)

12:22 5 лютого 2022
Дені Байсаров

23-річний Дені, онук Алли Пугачової та син Крістіни Орбакайте, якого вона народила від заможного чеченського підприємця Руслана Байсарова, знову з'явився у соціальних мережах на радість своїм шанувальникам. Про це пише teleprogramma.pro.

Справа в тому, що якийсь час тому юнак не на жарт налякав своїх фанатів, тому що повністю зник з Мережі. Це навело шанувальників на думки про те, що з їхнім улюбленцем щось сталося.

На щастя, кілька годин тому зірковий красень нарешті дав про себе знати — він записав звернення до фоловерів у Stories свого мікроблогу.

Також молодший Байсаров зізнався, що в нього справді були неприємності — він підхопив один із штамів коронавірусної інфекції. Спадкоємець артистки розкрив свій діагноз, але запевнив, що все найгірше вже позаду.

«Нарешті я повертаюся в життя та соціум. У січні перехворів на омікрон, сидів в ізоляції, розпланував за цей час весь рік. Час повертатися в нормальне життя. Сьогодні перший день після ковіду. Я так радий вийти з дому», — поділився відчуттями Дені.

Нагадаємо, хлопець минулого року повернувся до Москви після тривалого навчання у Лондоні. У російській столиці Байсаров зайнявся бізнесом: він став організатором арт-вечірок.

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