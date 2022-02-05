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Шоу-бізнес

Несподіваний поворот: син Алібасова заявив, що мріє взяти за дружину 83-річну Федосєєву-Шукшину

14:59 5 лютого 2022
Лідія Федосєєва-Шукшина

Син продюсера гурту «На-На» Барі Алібасова пояснив, чому наполягає на своєму весіллі з 83-річною акторкою Лідією Федосєєвою-Шукшиною.

«Я попросив адвоката Олександра Бенхіна, який представляє мої юридичні інтереси, з'ясувати деякі моменти. Мене цікавило: якщо Ліду таки відправлять до будинку для людей похилого віку, то які важелі у нас є, щоб її звідти забрати», — каже він, пише Teleprogramma.pro.

Як зазначив Барі Алібасов-молодший, відповідь адвоката не забарилася.

«Поки що єдине, що Бенхін зміг запропонувати: Ліда повинна вийти за мене заміж. Вона прекрасна! У такому разі й Ліда буде під опікою, і ми своє майно не ставимо під удар дочки Ольги. Це відмінний варіант», — зауважив Барі Алібасов-молодший.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що 83-річна Лідія Федосєєва-Шукшина перебуває в пансіонаті для людей похилого віку. Донька Ольга пояснила, що визначила матір туди, оскільки у закладі гарна обстановка та програма реабілітації.

Фото: kino-teatr.ru

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