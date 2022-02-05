Костянтин Меладзе вперше за довгі роки заспівав на дні народження коханої: захоплена Віра не могла відвести очей

Під час святкування 40-річчя популярної співачки Віри Брежнєвої її чоловік Костянтин Меладзе дивився на неї відданими та закоханими очима, а дружина відповідала йому таким самим зворушливим романтичним поглядом. Про це пишуть шанувальники зіркового подружжя, публікуючи відео, зняте під час святкування ювілею.

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Особливе захоплення фанів викликав танець Віри Брежнєвої, в якому вона в білому платті з довгими рукавами покружляла в танці з чоловіком.

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Після ніжного танцю Брежнєва разом із обранцем злилася у поцілунку під схвальні вигуки гостей.

Нагадаємо, що Брежнєва та Меладзе разом вже з 2015 року. Пара таємно заручилася в Італії серед найближчих людей.

Як писали «ФАКТИ», колишня дружина Костянтина Меладзе Яна Сумм вважає, що їхнє розлучення могло відбутися набагато раніше — саме тоді, коли у Яни з'явилися перші підозри про роман чоловіка з Вірою Брежнєвою. Сумм переконана, що у неї було відібрано майже десять років життя через нещирість Меладзе та його нинішню дружину. За словами Яни, зрада чоловіка стала справжнісіньким ударом.

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