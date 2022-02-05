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«Гарік зібрався на рибалку»: у Мережі з'явилося фото з «помолоділою» Аллою Пугачовою

17:03 5 лютого 2022
Алла Пугачова

Незважаючи на різницю у віці з п'ятим чоловіком Максимом Галкіним, якому заборонено в'їзд в Україну, легенда радянської естради Алла Пугачова не має наміру здавати позиції у справі виховання дітей та догляду за ними.

Так, кілька годин тому Максим Галкін поділився кадрами дружини та дітей, зробленими у їхньому замку. Гуморист показав дружину в той час, поки її обіймали двійнята Ліза і Гаррі.

При цьому Примадонна вбралася в чорну довгу сукню, доповнивши образ непомітними акуратними аксесуарами, хусткою на шиї та легким укладанням.

Шанувальники гумориста в Instagram були захоплені свіжими фото. Вони наговорили в коментарях безліч компліментів зірці сцени, зазначивши, що Алла Борисівна чудово виглядає для своїх років.

«Яке чудове фото»; «Алла просто чудова!»; «Аллочка просто красуня»; «Як шикарно виглядає Алла!», «Різниця у віці практично не відчувається», — написали підписники.

І хоча, за великим рахунком, різниця у віці на фото видна, ті фоловери, які хвалять Пугачову, мабуть, мають рацію — адже кожна жінка має право бути щасливою в будь-якому віці.

Тим часом 23-річний Дені, онук Алли Пугачової та син Крістіни Орбакайте, знову з'явився у соціальних мережах на радість своїм шанувальникам. Він зізнався, що він мав неприємності — він підхопив один із штамів коронавірусної інфекції.

Фото: Instagram Максима Галкіна

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