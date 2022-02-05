М'ясні рулетики за 20 хвилин від шеф-кухаря Василя Ємеляненка: легко повторить кожен, оцінить будь-хто
Ведучий програм «Ели у Емели» та «Фермерская кухня» на росТВ Василь Ємельяненко — відомий російський шеф-кухар, телеведучий та фуд-продюсер.
Він навчався на менеджера з туризму, але знайшов своє покликання у кулінарії. Василь — активний користувач соціальних мереж. На своєму YouTube легко і невимушено ділиться досвідом та смачними рецептами.
Днями він представив незвичайний рецепт м'ясних рулетиків, на приготування яких потрібно не більше 20 хвилин.
Інгредієнти:
• Індюшина грудка
• Кабачок — 1 шт
• Помідор — 1 шт
• Лимон — невеликий шматочок
• Соус песто
• Часник — 1 зубчик
• Вершкове масло — 50 г
• Рослинна олія
• Сіль за смаком
• Перець — за смаком
Приготування:
Індичину грудку ріжемо на великі шматочки, накриваємо харчовою плівкою і відбиваємо кухонним молотком. Кабачок або цукіні розрізаємо вздовж на чотири частини та зрізаємо насіннєву частину. Кожну з чотирьох частин кабачка ріжемо вздовж на ще кілька частин. Відбите м'ясо солимо, перчимо та рясно покриваємо соусом песто. Викладаємо зверху кілька кабачкових шматочків, згортаємо все в рулетики та фіксуємо шпагатом.
На розігріту сковороду наливаємо трохи рослинної олії, додаємо шматочок вершкового масла та для аромату відправляємо один зубчик часнику. Рулетики обсмажуємо на сильному вогні з двох боків до золотистої скориночки. Обсмажені рулетики викладаємо на лист, покритий фольгою, збризкуємо лимонним соком і викладаємо зверху тонко нарізані скибочки томату.
Жаровню з рулетиками відправляємо в розігріту до 230 градусів духовку на 5 хвилин. Потім страву дістаємо з духовки, зверху трохи обпалюємо газовим пальником.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно шеф-кухар Василь Ємельяненко поділився рецептом найсмачнішого терина на Різдво.72
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