«Недарма звуть запальничкою»: Наташа Королева затьмарила Колю Баскова на дні народження Льва Лещенка

Співачка Наташа Корольова, яка стала нев'їзною до Литви, показала у своєму мікроблозі кадри з вечірки з нагоди ювілею Лева Лещенка. Артисту виповнилося 80 років ще 1 лютого, але бенкет на весь світ музикант закотив у зручний для всіх п'ятничний вечір.

Наташа ж повідомила про це лише днями.

Лев Лещенко відзначив своє 80-річчя, не заощаджуючи на частуваннях для гостей.

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Корольова, не соромлячись, хвалилася розкішними частуваннями зі святкового столу, а коли настав час дискотеки, першою пустилася в танок під живий спів «натурального блондина» Миколи Баскова.

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Гості бенкету залишилися в захваті від задерикуватого та нестримного танцю Наташі Корольової. Хтось сфотографував, як артистка навіть підспівувала Баскову.

«Недарма Наташу звуть запальничкою», — прокоментувала одна з гостей вечірки.

Нагадаємо, нещодавно Наташа Корольова показала, якою «молоденькою дівчинкою» виїхала з Києва 32 роки тому.

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