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Шоу-бізнес

MELOVIN зізнався, що в нього насправді з Лізою Русіною

19:52 6 лютого 2022
MELOVIN та Ліза Русіна

Співак та композитор Melovin після шоу «Танці зі зірками» став зустрічатися зі своєю партнеркою з танцмайданчику Лізою Русіною. Про це щасливий співак розповів у програмі «Світське життя».

Після того, як восени 2021 року пара Melovin — Ліза Русіна вибула з танцювального змагання, співак та хореограф не переставали спілкуватися та дарувати один одному знаки уваги навіть на відстані.

За словами Melovin, зустрічатися вони з Лізою почали нещодавно.

«Все почалося з повідомлень, коли ти там пишеш: „Ти така класна, добра, все окей“. Заспокоюєш її. А потім вона пише: „Я тебе кохаю“. І я такий, що зараз коїться», — розповів співак.

Попри те, що Melovin мав стосунки з чоловіком, зараз співак заявив, що для нього це табу. Для нього існує тільки Ліза.

«Якщо мені подобається людина, я з нею до кінця, наскільки це можливо», — сказав він.

А Лізу не бентежить те, що її коханий — бісексуал.

На запитання Катерини Осадчої, чи була між ними інтимна близькість, Melovin відповів, що його «надихає тіло Лізи» та між ними не платонічна любов. При цьому він сказав, що кохання — це не тільки секс.

На своїй сторінці у соцмережі співак опублікував відео з коханою, яке підписав так: «Кохання — це коли думки однакові».

Нагадаємо, у грудні минулого року MELOVIN став переможцем шоу «Маска». Його маску детективи не змогли розсекретити протягом двох місяців.

Фото instagram.com/melovin_official

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