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Польоти уві сні та наяву: п'яна зірка російських серіалів вибив головою скляні двері (відео)

20:42 6 лютого 2022
Юрій Пономаренко

Російський актор Юрій Пономаренко розбив головою скло у московському караоке-барі, повідомляє «МК».

За словами співробітників закладу, артист прийшов один до бару «Вілла Густо» в Москві на вулиці Декабристів. Він багато випивав, але поводився тихо.

Коли персонал закладу зрозумів, що артист перебрав, то спробували дізнатись у нього телефон родичів, щоб його хтось забрав. Але Пономаренко відмовився. Артист не встояв на ногах й головою сильно вдарився у скляні двері.

Адміністратор бару викликав швидку та поліцію. Гостя відвезли до лікарні.

Пономаренко з 1997 року грає у театрі Романа Віктюка. Знімається у кіно. Відомий за серіалами «Глухар», «Карпов», «П'ятницький».

Раніше «ФАКТИ» писали ще про одного російського актора, який влаштовував бійки у ресторанах.

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