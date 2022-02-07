«Як грім серед ясного неба»: Таюне розповіла про можливу причину сліз

Бек-вокалістка популярного співака Олега Винника Таюне, яку називають його таємною дружиною, має намір виступати як самостійна співачка.

Таюне вже розпочала свою сольну кар'єру. Точкою відліку вона вважає демоверсію пісні «Солодкі сльози».

«Все сталося, як грім серед ясного неба. Я з цією піснею відчула ціну реальних солодких сліз. Адже виконувала її не лише на шоу маестро, а й виборола нагороду на українській «Пісні року», — розповіла співачка в інтерв'ю журналу «Отдохни!».

Наразі Таїсія вже працює над дебютним альбомом. За її словами, деякі пісні глядачі почують до того, як вийде реліз альбому.

Після престижних музичних премій українська «Пісня року», «Музична платформа», а також маси щирих та теплих поздоровлень від шанувальників Таюне відчула себе зіркою.

Співачка згадала, скільки емоцій пережила у день народження 4 січня.

«Люблю цей день! Цього року мені надійшло стільки оригінальних привітань, особливо багато від шанувальників, що я відчула себе мега зіркою. Вдячна кожному за такі щирі слова. Мені так хотілося зустріти свій день народження на сцені. Такого ще ніколи в моєму житті не було», — розповіла Таїсія.

Нагадаємо, Олег Винник ніжно привітав Таюне з днем народження. Артист опублікував у соцмережі її концертне фото та присвятив їй зворушливий пост, в якому назвав Таїсію квітучою та побажав світлого та щасливого життєвого шляху.

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