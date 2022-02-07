Наталія Могилевська відреагувала на звинувачення Зіанджі у булінгу та руйнуванні кар'єри

Співачка Наталія Могилевська, яка блиснула стрункою фігурою в купальнику на морозі, відреагувала на скандальну заяву колишньої підопічної трансгендера Zi Faamelu — раніше учасника «Фабрики зірок» Бориса Апреля, який змінив ім'я на Зіанджа.

Народна артистка вперше прокоментувала звинувачення в булінгу та руйнуванні кар'єри в інтерв'ю «Світському життю». За словами Могилевської, вона мала багато підопічних артистів. І ті з них, хто досяг успіху, пишуть слова подяки. А ті, у кого не склалося з кар'єрою, шукають виправдання.

«Ті з моїх артистів, які стали успішними — Монатік, Макс Барських, Дантес, Регіна Тодоренко — вони пишуть слова подяки. Ті, хто не став зіркою, або щось склалося не так, як вони мріяли, вони обов'язково ненавидять Монатіка, Макса Барських і мене… І в них якісь свої фантазії з приводу того, як воно буває… Для того, щоб мати повноцінну картину, треба, мабуть, звертатися до всіх дітей, з якими я була, бо я мала дуже багато. дітей. У мене зараз школа, і якщо запитати батьків дітей, які навчалися у мене в школі, то також можна знайти незадоволених людей», — прокоментувала Могилевська.

Щодо Бориса Апреля, вона каже, що тоді він був емоційно нестійкий, потребував допомоги.

«Боря — він завжди був емоційною людиною. Щось, можливо, придумав, щось йому здалося. Можливо, це величезна образа, тому що склалося не так, як хотілося. Спочатку як у чоловіка, потім як у жінки», — вважає Наталя. Вона переконана, що зараз говорити із Zi Faamelu не має сенсу.

Нагадаємо, Zi Faamelu розповіла, що Алан Бадоєв, співак Макс Барських та продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський зруйнували її кар'єру. Нібито Наталія Могилевська також доклала до цього руку. Крім того, пов'язала його принизливим контрактом.

Фото instagram.com/zifaamelu, instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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