«Романтичний вікенд у Парижі»: Осадча та Горбунов відзначили п'яту річницю весілля

Відома телевізійна пара Юрій Горбунов та Катерина Осадча, які відзначили 4 лютого п'яту річницю весілля, втекли на вікенд до Парижа. Подружжя відзначило сімейну дату у найромантичнішому місті світу.

«Що мене змусить встати в неділю вранці та сісти в літак? — поцікавилася у передплатників зірка. «Париж, два роки не бачилися. Але тепер я практикую французьку мову», — написала Осадча в Інстаграм і поділилася з шанувальниками фотографією з балкона свого номера з видом на одну з найвідоміших вулиць.

«Наш романтичний вікенд у Парижі. Нас гостинно зустрічають … Наш вид з вікна на Єлисейські поля. Так красиво», — додала Катерина.

Подружжя в готелі чекав атмосферний номер, з серцем з пелюстків троянд на ліжку, шампанським, солодощами та кульками.

«Ми ніби щойно одружилися», — каже Катерина.

Закохане подружжя насолоджувалося романтичною атмосферою, відвідувало кафе та музеї. Вони побували в Музеї декоративного мистецтва, де проходить виставка бренду Mugler.

Нагадаємо, у Осадчої та Горбунова підростають два сини — чотирирічний Іван, разом з яким вони відпочили в Таїланді, та п'ятимісячний Данило. Маля нещодавно охрестили.

Фото instagram.com/kosadcha

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