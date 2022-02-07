Netflix придбав права на онлайн-показ фільму українського режисера

Американська стрімінгова платформа Netflix придбала права на онлайн-показ фільму Олега Сенцова «Носоріг». Про це сам режисер повідомив у Facebook.

Картина з'явиться на Netflix вже цієї весни.

«Носоріг» також продали для показу у Великій Британії, Франції, Італії та інших країнах світу.

Світова прем'єра відбулася на 78-му Венеціанському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі «Горизонти», українська — восени 2021 року на Київському тижні критики.

Вихід у кінопрокат фільму заплановано на 17 лютого 2022 року.

Картина ґрунтується на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє в кримінальний світ й починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

«Носоріг» — перша робота Олега Сенцова, знята ним після звільнення з російської в'язниці. У листопаді фільм Сенцова отримав «Бронзового коня» — головний приз Стокгольмського міжнародного кінофестивалю, а виконавця головної ролі фільму Сергія Філімонова, відомого активіста та громадського діяча, лідера неформального молодіжного руху «Гонор», визнано найкращим актором.

Відомо, що на фільм «Носоріг» Держагентство України з питань кіно виділило 25 млн 100 тисяч гривень.

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