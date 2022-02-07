27.90 / 28.15 31.81 / 32.21
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Netflix придбав права на онлайн-показ фільму українського режисера

11:48 7 лютого 2022
Сєнцов і Філімонов

Американська стрімінгова платформа Netflix придбала права на онлайн-показ фільму Олега Сенцова «Носоріг». Про це сам режисер повідомив у Facebook.

Картина з'явиться на Netflix вже цієї весни.

«Носоріг» також продали для показу у Великій Британії, Франції, Італії та інших країнах світу.

Світова прем'єра відбулася на 78-му Венеціанському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі «Горизонти», українська — восени 2021 року на Київському тижні критики.

Вихід у кінопрокат фільму заплановано на 17 лютого 2022 року.

Картина ґрунтується на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє в кримінальний світ й починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

«Носоріг» — перша робота Олега Сенцова, знята ним після звільнення з російської в'язниці. У листопаді фільм Сенцова отримав «Бронзового коня» — головний приз Стокгольмського міжнародного кінофестивалю, а виконавця головної ролі фільму Сергія Філімонова, відомого активіста та громадського діяча, лідера неформального молодіжного руху «Гонор», визнано найкращим актором.

Відомо, що на фільм «Носоріг» Держагентство України з питань кіно виділило 25 млн 100 тисяч гривень.

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

котлети

«Незаслужено забутий» рецепт котлет з цибулі: подавали навіть до святкового столу

Придбати квартиру буде складніше: до чого готуватися українцям при купівлі житла

Придбати квартиру буде складніше: до чого готуватися українцям при купівлі житла

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

механік

Обов'язковий техогляд автомобілів в Україні: з яких причин можуть відмовити власнику

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.