Анна Семенович знову лягла під ніж хірурга
Російська співачка, колишня солістка групи «Блестящие» Анна Семенович, яка заморозила раніше яйцеклітини, знову лягла під ніж хірурга. Артистка вирішила довго не виснажувати себе дієтами та заняттями спортом, а позбутися жиру одним помахом. Вона зробила ліпосакцію проблемних зон — прибрала жир на підборідді та руках. Про втручання Семенович розповіла в Інстаграм та показала відео з лікарні.
«Я вирішила трохи вдосконалити свою фігуру. Ви знаєте, що я дуже задоволена своїми формами й люблю своє тіло, але є місця, які мені захотілося трохи виправити. Я зробила ліпосакцію зони підборіддя та рук. Це проблемні для багатьох місця й одними заняттями спортом привести їх в ідеальну форму досить складно і довго», — пише Семенович.
За її словами, результатом вона задоволена.
Раніше Семенович зробила операцію зі зменшення грудей.
А ось українська співачка, акторка та блогер Анна Трінчер, навпаки, збільшила груди.
Фото instagram.com/ann_semenovich500
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