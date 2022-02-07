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«Не дочекаєтесь»: Карпу обурив «рівень емпатії» французьких журналістів щодо України

14:20 7 лютого 2022
Карпа

Письменниця та співачка Ірена Карпа, яка зараз живе на батьківщині свого чоловіка-француза, обурилася тим, як місцеві спортивні коментатори розмірковують про напад Росії на Україну.

Карпа з обуренням розповіла про те, як цинічно журналісти одного з французьких видань запитують себе: «Коли Росія нападе на Україну? Чи відбудеться це до того, як президент Макрон оголосить про свою участь у виборах, чи після?»

Жінка каже, що її вражає рівень людської емпатії. Висловлювання французьких коментаторів нагадують їй ситуацію, коли робили ставки, коли помре Емі Вайнгауз (британська співачка, яка померла у 27 років від серцевого нападу, викликаного алкогольною інтоксикацією — Авт.).

«Але ні, сволота, Україна так просто не здасться. Не дочекаєтеся», — попередила Карпа.

За її словами, чоловік теж був здивований висловлюваннями своїх земляків й довго вибачався за їхню поведінку. Вона назвала його вибачення «іспанський сором».

Нагадаємо, нещодавно Карпа знайшла книгу, за якою зняли серіал «Емілі в Парижі». Фільм викликав обурення в українського глядача.

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