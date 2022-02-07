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Віталій Козловський зізнався, скільки насправді винен Ігорю Кондратюку

15:06 7 лютого 2022
Віталій Козловський

Популярний співак Віталій Козловський, який здивував кардинальною зміною іміджу, зізнався, скільки грошей насправді винен Ігореві Кондратюку. Конфлікт артиста та його колишнього продюсера триває вже багато років. Але Козловський називає колишнього шефа духовним наставником.

«Я його і сьогодні називаю духовним наставником. Це був такий батько Тарас Бульба. Який мене породив. І захотів убити», — сказав Козловський програмі ЖВЛ.

За словами Козловського, за рішенням суду він винен близько 300 тисяч доларів. І має намір поставити крапку у багаторічному конфлікті.

«Це питання вирішується фінансовими моментами. А які я використовуватиму інструменти, я про це колись розповім. Я із задоволенням з ним зустрінуся. Я навіть про це вірш написав!» — сказав Віталій.

Зараз його кар'єра знову пішла вгору, він випустив кілька хітів і готує зіркові дуети.

«За минулий рік мені запропонували шість артисток заспівати з ними в дуеті. І я розумію, що сьогодні я можу бути не лише виконавцем, а й продюсером, який може спродюсувати пісню дуету. Тому я знаю, як звучить зараз музика. Як має звучати Віталій Козловський», — зізнався співак.

Нагадаємо, після перемоги у проекті «Шанс» у 2003 році Козловський став підопічним Кондратюка. Вони пропрацювали десять років. А згодом Віталій вирішив розпочати сольну кар'єру. Продюсер заборонив виконувати йому старі хіти та зажадав грошової компенсації.

Нещодавно Козловський презентував новий кліп «Мовою серця», в якому розповів про свої почуття.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Віталій Козловський розповів, як пандемія вплинула на його кар'єру і як пережив смерть батька.

Фото instagram.com/vkozlovskiy

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