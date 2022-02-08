Схожий на Софію Ротару красень-онук зачарував шанувальників: «Янгол»

Онук легендарної співачки Софії Ротару Анатолій, названий так на честь свого діда, рідко публікує в Мережі свої фото, тому кожне з них стає подією для сім'ї та його шанувальниць.

Так, напередодні 27-річний красень розмістив у Instagram знімок у досить незвичному для себе стилі — з довгим волоссям та у «камерному» чорному піджаку.

Раніше Анатолій показував фото зі спортзалу та діджейських сесій, де був у більш «молодіжному» вбранні.

Тепер же, схоже, молодий хлопець потихеньку перетворюється на респектабельного чоловіка. Можливо, це пов'язано з одруженням, що наближається — про нього почали говорити після того, Софія Михайлівна запросила до себе на Новий рік дві пари — внучку Соню з нареченим і Толіка з нареченою.

Онук зіркової бабусі ніяк не підписав фото, але вся рідня, зрадівши, що родич, який живе в Лондоні, дав про себе знати, почала дружно коментувати знімок.

«Ти найкращий!», — написала Софія Ротару.

«Син», — написав Руслан Євдокименко.

«Люблю та вірю», — зазначила мама Анатолія Світлана.

Не менш щедрими на компліменти були й шанувальники красеня.

«Толя, терміново в Голлівуд!», «Гарний», «Благополуччя у всьому», «Ангел. Дай бог щастя!», «Схожий на Софію Михайлівну» , — пишуть фоловери.

Як відомо, Анатолій живе в Лондоні, займається музикою та виступає у різних країнах світу під ніком SHMN. Крім того, він кілька разів з'являвся на подіумі.

Нагадаємо, раніше користувачі неодноразово відзначали дивовижну схожість онуків Софії Ротару з легендарною співачкою.

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