Потап затримав зарплатню? Позитив подався у «суперники Клопотенка», але за ним помітили «грішок»

Музикант Олексій Завгородній — Позитив із гурту MOZGI, який зворушив мережу забавним танцем із бабусею та дідусем, схоже, вирішив додати собі ще трішки популярності та раптово став фуд-блогером.

Не виключено, що йому не дає спокою слава Євгена Клопотенка, і він вирішив одним махом «вбити двох зайців» — прорекламувати новий фільм за своєї участі та приготувати смачну вечерю. «А поки, чекаючи на прем'єру, пропоную приготувати мою улюблену страву для пікніка — стейк з телятини» , — написав Завгородній у Instagram, показавши як він готує стейк і із задоволенням його дегустує.

При цьому Позитив не став, на щастя, мучити голодних фоловерів тривалою розповіддю про те, як готує стейк, а показав усе у «прискореному режимі». Але як справжній фуд-блогер розписав рецепт стейку та послідовність його приготування.

Фоловери Позитива захопилися його кулінарним талантом і зажадали «продовження банкету».

Але, як завжди буває у подібних випадках, знайшлися й ті, хто звертає увагу на деталі.

Один із фоловерів зазначив, що телятина для стейку, як показував Володимир Ярославський, має бути «мармуровою» — тільки тоді страва вийде смачною. І висловив припущення, що, можливо, продюсер Потап затримав заробітну платню своєму другові-підопічному і той не зміг нормально «закупитися».

Втім, подібне зауваження не зробило у блозі погоди, і якщо Позитив продовжить свої експерименти на «чоловічій кухні», то в Україні з'явиться ще один популярний фуд-блогер.

Нагадаємо, що Позитив не так давно розлучився із дружиною. Музикант зізнався, що після розлучення він повністю присвячує себе музиці та майже весь час проводить у студії.

Фото — скріншот

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter