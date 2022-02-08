«Ви здуріли?»: фіналістка нацвідбору «Євробачення» Аліна Паш різко відповіла на хейт через відвідини Криму

Фіналістка національного відбору на «Євробачення-2022» Аліна Паш, яка раніше виступила з офіційною заявою з приводу відвідування Криму, емоційно відреагувала на хейт і вперше пояснила, як усе було насправді. Співачка запевняє, що не порушувала закони України. Вона справді була в окупованому Криму, на весіллі друзів. Але ж заїжджала на територію півострова через український КП.

Також вона пояснила свій скандальний пост в Інстаграмі про перебування в Москві. Каже, що її неправильно зрозуміли. Нібито тоді вона опинилася у російській столиці, бо була пересадка із Стамбула.

«Склалося помилкове враження, що я туди залітала, але це неправда. А там, де Катерина Осадча, мене запитує, що з'явилася така інформація в інтернеті. Тоді я неправильно зрозуміла запитання і відповіла скомкано… Зробили мене якоюсь ненависницею, сепаратисткою, яка підтримує політику агресора. Ви здуріли? Усі мої проекти, які я за 4 роки зробила — українські. Я з вами розмовляю українською мовою, я співаю українською. Як можуть мені якісь такі закидони робити?», — емоційно відповіла Аліна Паш в інтерв'ю на Радіо Промінь".

Співачка наголосила, що засуджує політику країни-агресора РФ і вважає галас навколо її імені — підступами недоброзичливців, які бажають виключити її з нацвідбору. За словами Аліни, це «замовлення».

«Я думаю, що точно заважаю комусь конкретно. Тому що 90% гнівних коментарів — це нульові акаунти, або акаунти на яких кілька фоток та підписок. Це точно якесь «замовлення», — каже Аліна Паш.

Нагадаємо, Аліна Паш увійшла до фіналістів національного відбору на «Євробачення». Вона виступить із піснею «Тіні забутих предків». Після скандалу, що розгорівся, організатор відбору Суспільний мовник не знайшов вагомих аргументів для дискваліфікації артистки.

Фото instagram.com/alinapash

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