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Зірка «Списку Шиндлера» Ліам Нісон заявив, що закохався, але не може бути разом з обраницею — і назвав причину

16:38 8 лютого 2022
Ліам Нісон

Британський актор Ліам Нісон, зірка фільмів «Список Шиндлера», «Роб Рой», «Бетмен: Початок», «Темний лицар: Відродження легенди»", «Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза», заявив, що закохався. Як повідомляє видання Metro, 69-річний Нісон розповів в ефірі австралійського телешоу, що зустрів жінку, чиє ім'я він не назвав, під час знімань в Австралії, де він провів кілька місяців у 2020 році. Однак він не може бути разом зі своєю обраницею, оскільки вона вже «зайнята» іншим чоловіком. Ведучі шоу були заінтриговані його заявою та пообіцяли з'ясувати, про кого йдеться.

Нісон — вдівець. Його дружина, популярна актриса Наташа Річардсон, померла у березні 2009 року у віці 45 років, отримавши черепно-мозкову травму, катаючись на лижах у Канаді. Від цього шлюбу Ліам має двох синів — 26-річного Майкла і 25-річного Деніела. Більше актор, у якого до шлюбу з Річардсон був роман з кінозіркою Гелен Міррен, не одружувався.

Раніше «ФАКТИ» писали — Зірка фільмів «Люди Ікс» та «Хроніки Нарнії» таємно одружився зі своєю асистенткою.

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