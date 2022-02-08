Ведучий «Орла та Решки» потрапив у масштабну ДТП у Мозамбіку

Ведучий «Орла і Решки» Кирило Макашов за колегою Мішель Андраде, яка мало не розбила голову на зйомках, потрапив у неприємну ситуацію в Мозамбіку. Автобус, у якому була знімальна група проекту, потрапив у масштабну ДТП. Про це повідомляє Новий канал.

«Після того, як ми вийшли з аеропорту, зняли стартову підводку і розлучилися з Мішель, сіли в автобус. Він великий — двері попереду, посередині та ззаду. Їдемо, водій відчиняє-зачиняє двері, зупиняється на зупинках, все окей. Я стояв біля центральних дверей, спершись на них. Проїхали три-чотири зупинки, і ці двері відчинилися прямо на ходу! Ледве не вивалився і одразу ж схопився руками за поручень. Здивувався, не зрозумів, що сталося. Думав, може так і має бути перед під'їздом до наступної зупинки», — розповів Кирило.

За його словами, в автобусі розпочалася паніка, люди кричали. Виявилося, що в автобуса відмовили гальма. Він просто летів центральним проспектом, набираючи швидкість.

«Водій намагався гальмувати об машини, що стоять зліва. Ми в цей час разом із оператором Андрієм сіли, вперлися колінами в передні сидіння і чекали, чим усе закінчиться. У результаті автобус в'їхав у легковик, перед яким стояв такий самий великий автобус, як наш. Машину затиснуло між двома автобусами, а всередині сиділа жінка. Завдяки подушці безпеки вона залишилася живою. П'ятеро людей потрапили до лікарні, сім машин було протаранено», — розповів ведучий.

Все, що відбувалося, оператор встиг зняти на камеру. І навіть не помітив, як під шумок у нього витягли мобільний телефон. З членами знімальної групи все гаразд, хлопці відбулися переляком.

Ведучі «Орла та Решки» Аліна Астровська та Антон Лаврентьєв чекають на первістка.

«ФАКТИ» повідомляли, що Ірина Федишин потрапила в екстремальну ситуацію в горах — разом із сином вона зірвалася з бугеля на горі Тростян.

Фото — Новий канал

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