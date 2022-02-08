«У руках пса», «Дюна», «Белфаст»: названо номінантів на «Оскар»

У вівторок, 8 лютого, у США було оголошено номінантів на премію «Оскар» — головну кінонагороду у світі.

Церемонія нагородження запланована на 27 березня. Вона пройде вже у 94-й раз.

У категорії «Найкращий фільм» представлено цього року 10 фільмів: «CODA: У ритмі серця» (в іншому перекладі — «CODA: Дитина глухих батьків»), «Алея кошмарів», «Белфаст», «Вестсайдська історія», «У руках пса», «Дюна», «Король Річард», «Лакрична піца», «Не дивіться нагору!», «Сідай за кермо моєї машини».

Зазначимо, що «Сідай за кермо моєї машини» знятий у Японії. Іноземні фільми нечасто потрапляють до претендентів на премію Американської кіноакадемії у категорії «Найкращий фільм».

У номінації «Найкращий режисер» представлені Джейн Кемпіон («У руках пса»), Кеннет Брана («Белфаст»), Пол Томас Андерсон («Лакрична піца»), Стівен Спілберг («Вестсайдська історія») та японець Рюсуке Хамагуті.

П'ятірка претендентів на «Оскар» у категорії «Найкращий актор» виглядає так: Ендрю Гарфілд («Тік-так… БУМ!»), Бенедикт Камбербетч («У руках пса»), Дензел Вашингтон («Макбет»), Хав'єр Бардем («Бути Рікардо»), Вілл Сміт («Король Річард»).

Не менш гострою буде боротьба за «Оскар» й у номінації «Найкраща акторка». На здобуття премії висунуто Ніколь Кідман («Бути Рікардо»), Крістен Стюарт («Спенсер»), Джесіку Честейн («Очі Теммі Фей»), Олівію Колман («Незнайома дочка»), Пенелопу Крус («Паралельні матері»).

«У руках пса» представлена одразу двома претендентами на «Оскар» у категорії «Найкращий актор другого плану». Це Джессі Племонс та Коді Сміт-Макфі. Їхніми конкурентами є Дж. К. Сіммонс («Бути Рікардо»), Кіаран Хайндс («Белфаст») та Трой Коцур («CODA: У ритмі серця»).

У номінації «Найкраща актриса другого плану» представлені Джуді Денч («Белфаст»), Кірстен Данст («У руках пса»), Джессі Баклі («Незнайома дочка»), Аріана Дебоуз («Вестсайдська історія»), Онжаню Елліс («Король Річард»).

На премію «Оскар» висунуто п'ять повнометражних анімаційних фільмів — «Лука», «Мітчели проти машин», «Втеча», «Райя та останній дракон», «Енканто».

У номінації «Найкращий іноземний фільм» представлені «Втеча» (Данія — Швеція), «Сідай за кермо моєї машини» (Японія), «Найгірша людина у світі» (Норвегія), «Рука Бога» (Італія), «Лунана: Як у класній кімнаті» (Бутан).

Лідером стала драма Джейн Кемпіон «У руках пса», яка зібрала 11 номінацій. На одну менше у фантастичної стрічки «Дюна», проте переважно вона представлена у так званих технічних категоріях. По сім номінацій заробили «Белфаст» та «Вестсайдська історія». Шість номінацій в активі біографічної спортивної драми «Король Річард».

Переклад інтерв'ю Хеллі Беррі — єдиної темношкірої актриси, якій вдалося завоювати «Оскар» за виконання головної ролі (драма «Бал монстрів»), яку вона дала американському виданню, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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