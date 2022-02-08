«Оскар-2022»: Стівен Спілберг встановив неймовірний рекорд

У вівторок, 8 лютого, у Лос-Анджелесі було оголошено номінантів на премію «Оскар», найпрестижнішу кінонагороду у світі. Серед фільмів, які стали фаворитами у перегонах за нагородами Американської кіноакадемії, виявився мюзикл «Вестсайдська історія». Він претендує на сім премій «Оскар».

Успіх картини дозволив її творцеві Стівену Спілбергу встановити неймовірний рекорд. Він став єдиним кінематографістом в історії, хто висувався на здобуття премії Американської кіноакадемії у номінації «Найкращий режисер» шість десятиріч поспіль!

Вперше Спілберг номінувався у1978 році за фільм «Близькі контакти третього ступеня». У 1982 році його висунули на «Оскар» за картину «Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега». Через рік він знову потрапив до претендентів на престижну премію як режисер фільму «Інопланетянин».

Військова драма «Список Шиндлера» принесла Спілбергу його перший «Оскар» у 1994 році. Через п'ять років він отримав другий «Оскар» як режисер «Врятувати рядового Райана».

У 2006 році номінацію на нагороду йому принесла історична драма «Мюнхен». У 2013 році Спілберга вкотре висунули на здобуття «Оскара» як режисера картини «Лінкольн».

Досі Стівен ділив рекорд із ще одним видатним американським режисером — Мартіном Скорсезе. Кожен із них номінувався на «Оскар» п'ять десятиріч поспіль. Тепер Спілберг оминув конкурента. Чи отримає він третю премію Американської кіноакадемії за найкращу режисуру, ми дізнаємось 27 березня.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», «Вестсайдська історія» отримала премію «Золотий глобус» у категорії «Найкраща комедія чи мюзикл».

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