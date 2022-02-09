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Ювілей Віри Брежнєвої: у мережі здивувалися відсутності дружини Валерія Меладзе

8:43 9 лютого 2022
Архівне фото

Після того, як Віра Брежнєва з розмахом відзначила своє 40-річчя, у мережі поповзли чутки про конфлікт між нею та дружиною Валерія Меладзе Альбіною Джанабаєвою — адже її не було на урочистості.

Однак у коментарі Day.ru світський оглядач Леван Тодуа запевнив, що ворожнечі між дружинами братів Меладзе немає.

Причиною ж відсутності Альбіни на святі може бути маленька дитина Меладзе-молодшого — донька Агата, якій жінка присвячує весь час.

«У Альбіни маленька дитина, вона мама, що годує. Вона має нормальні людські стосунки з Вірою Брежнєвою, взагалі немає між ними проблем, це дві прекрасні дівчини. Між ними жодної образи немає. А що їм ділити?» — задав Тодуа журналістам зустрічне питання.

Зазначимо, що раніше брати Меладзе не взяли своїх дружин на відзначення дня народження матері.

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