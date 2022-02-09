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Шоу-бізнес

Не стала винятком: Світлана Лобода захворіла на коронавірус

9:37 9 лютого 2022
Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода, яка показала дорослу дочку Єву, не стала винятком і слідом за багатьма зірками шоу-бізнесу підхопила коронавірус. Про це артистка розповіла в Інстаграмі, опублікувавши фото позитивного тесту.

«Друзі, я захворіла. На жаль, я не стала винятком… Мені дуже шкода, але я змушена перенести концерт у Мінськ-Арені на 4 березня, поки лікуватимуся», — написала Світлана. Вона також додала, що всі придбані квитки дійсні — обмінювати та здавати нічого не треба.

Як почувається, Лобода уточнювати не стала.

Нагадаємо, від коронавірусу страждають багато зірок шоу-бізнесу. Співачка MamaRika із чоловіком Сергієм Середою вже одужують. На ізоляцію через хворобу пішла Катерина Бужинська, також вдома лікується акторка Ксенія Мішина. Регіна Тодоренко після відпустки в Мексиці також підхопила коронавірус.

Фото instagram.com/lobodaofficial

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