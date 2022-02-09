Пережити ковід і не збожеволіти: MamaRika поділилася порадами, як легше перенести хворобу

Співачка MamaRika, яка разом із чоловіком Сергієм Середою захворіли на коронавірус, вже другий тиждень знаходяться вдома на ізоляції. За словами артистки, перші дні хвороби далися їм важко. Зараз зіркове подружжя одужує, їх непокоїть кашель і нежить. Але на карантині MamaRika та Сергій знайшли, чим себе зайняти, щоб легше перенести хворобу. Своїми порадами артистка поділилася Інстаграм.

«Наш перший раз був дуже несподіваним та важким. Зрозуміло, що всю нашу сім'ю ще досі доковбашує, але вже можемо робити певні висновки», — пише MamaRika.

За її словами, пережити ізоляцію їм із Сергієм допомагає гумор та самоіронія, турбота одне про одного, смачна їжа та гарні фільми.

«Ми постійно сміємося одне з одного. Це реально змушує забути про погане. До речі, працює у всіх ситуаціях. Турбота. Намагаємося без слів розуміти, де підставити плече, не важливо йдеться про побут чи моральні штуки. Будь поруч, крапка. Жодної паніки. Вона ще ніколи нікому не додавала балів, тому релакс, наскільки це можливо. Повірте, у нас усі плани полетіли до дупи, і знаєте, що ми зробили — правильно, забили болт!», — пише співачка.

Також вона радить проводити час із користю. Робити те, на що не вистачало часу: висипатися, насолоджуватися смачною їжею, добрими фільмами, книгами, часом із сім'єю

«Ми реально так давно не кайфували разом, ось правда (якби ще без кашлю і соплякусів)», — зізналася MamaRika.

На карантині співачка встигла випустити зворушливу пісню «На руках», яку присвятила своєму чоловікові.

Нагадаємо, на карантині зараз багато зірок шоу-бізнесу. Регіна Тодоренко після відпустки в Мексиці отримала позитивний тест на коронавірус. На ізоляції після відпустки перебувають Катерина Бужинська, колишня дружина DZIDZIO Ярослава, Світлана Лобода також злягла з «короною».

Фото instagram.com/mamarika_official

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