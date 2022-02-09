27.85 / 28.07 31.74 / 32.09
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Мають вигляд ровесників: 48-річна супермодель Гайді Клум станцювала з хлопцями-зірками TikTok вдвічі молодшими за неї (відео)

0:17 10 лютого 2022
Гайді Клум та The Elevator Boys

Німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум, яка нещодавно поділилася фото у сукні сміливого фасону та без спідньої білизни, станцювала з зірками TikTok — гуртом The Elevator Boys, куди входять хлопці-моделі з Німеччини.

Одне з відео Клум підписала в Instagram: «Це в ліфті жарко чи я така гаряча?»

Шанувальники 48-річної Гайді відзначили, що вона чудово рухається і має вигляд ровесниці п'ятьох берлінців, вік яких варіює від 20 до 22 років.

Раніше «ФАКТИ» писали — Злегка вкрилася простирадлом: 48-річна супермодель Хайді Клум знялася повністю голою.

14

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Принци Вільям і Чарльз, Кейт Міддлтон та Камілла

Стало відомо, як принц Вільям ставиться до бажання Єлизавети II дарувати титул королеви його мачусі Каміллі

салат

Легкий та ситний овочевий салат без майонезу від Людмили Борщ: готується на «раз-два», особливо якщо гості вже на порозі

Архіп

«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

Плата за абонентське обслуговування: чи потрібно платити її, якщо комунальною послугою не користуватися

Плата за абонентське обслуговування: чи потрібно платити, якщо комунальною послугою не користуватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.