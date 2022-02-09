Мають вигляд ровесників: 48-річна супермодель Гайді Клум станцювала з хлопцями-зірками TikTok вдвічі молодшими за неї (відео)

Німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум, яка нещодавно поділилася фото у сукні сміливого фасону та без спідньої білизни, станцювала з зірками TikTok — гуртом The Elevator Boys, куди входять хлопці-моделі з Німеччини.

Одне з відео Клум підписала в Instagram: «Це в ліфті жарко чи я така гаряча?»

Шанувальники 48-річної Гайді відзначили, що вона чудово рухається і має вигляд ровесниці п'ятьох берлінців, вік яких варіює від 20 до 22 років.

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