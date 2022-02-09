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Шоу-бізнес

Гола Alyona Alyona зізналася, як бореться з переїданням

12:16 9 лютого 2022
Alyona Alyona

Відома реп-виконавиця Alyona Alyona, яка вирішила на якийсь час усамітнитися, розповіла своїм передплатникам в Інстаграм, як працює над своїми формами та зізналася, яких помилок припускалася щодо їжі.

Методом спроб та помилок артистка «вирахувала» для себе успішну формулу боротьби з вагою. Вона каже, що не треба ґвалтувати свій організм, не знущатися, або карати його, як кат, а змінити звички — мислення, сприйняття їжі та свого тіла.

«Але не „худнути“, а чути своє тіло та свої справжні потреби. У мене теж таке було і буває зараз, коли я жаліла себе і нагороджувала їжею, ось тільки раніше це було несвідомо, де в кожній незрозумілій ситуації я їла. А зараз я усвідомлюю свої відчуття і, якщо я не маю іншого способу себе пожаліти, побалувати чи прожити якісь емоції, я їм і розумію, що це мене зараз рятує і є кращим варіантом, ніж психосоматика, куріння, алкоголь, тощо. І підвох тут у тому, що коли ти собі дозволяєш, а не обмежуєш і контролюєш, то включається зворотний ефект, де організм спокійно сприймає їжу, особливо коли ти сам себе не переконуєш, що ти голодний», — поділилася Alyona Alyona.

Вона вважає, що справа не в тілі, а в голові. Зміниться мислення, то за ним підтягнеться все тіло. Артистка каже, що за хорошу поведінку вона заохочує себе, а за погану — карає голодуванням, після чого зривається.

«Їм ще більше і почуття голоду абсолютно не можу заспокоїти. Знаю, що є дівчата, які вирішують це питання блювотою. Вважаю, що це не ок. Я чула достатньо таких історій і розумію, що всі ці проблеми потрібно серйозно пропрацьовувати», — пише Alyona Alyona.

Свій пост виконавиця супроводила символічним фото, на якому позує оголеною та з прищіпками на руках.

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona оголосила війну надмірній вазі і серйозно взялася за своє здоров'я.

Також солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька здивувала результатами схуднення. Співачка каже, що завдяки спорту, танцям та правильному харчуванню їй вдалося скинути близько 35 кілограмів.

Фото instagram.com/alyona.alyona.official

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