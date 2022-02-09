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Шоу-бізнес

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з'явилися разом на публіці та не приховували своїх почуттів (відео)

14:06 9 лютого 2022
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Сяюча Дженніфер Лопес, яка нещодавно дала інтерв'ю про свої стосунки з Беном Аффлеком, відвідала разом зі своїм бойфрендом спеціальний показ свого нового фільму «Вийду за тебе» (або «Перший зустрічний») у Лос-Анджелесі. Актори, які минулого року відновили свій роман через 17 років після розірвання заручин, буквально не могли відірватися один від одного, обмінювалися закоханими поглядами та поцілунками.

Це є Ben Affleck і Jennifer Lopez make each other smile for us. #MarryMe pic.twitter.com/QipzkAn0tn

«Яка гарна пара!», «Вони мають такий щасливий вигляд», «Знайдіть когось, хто дивитиметься на вас так само, як Дженніфер Лопес на Бена Аффлека», — писали зворушені користувачі соцмереж.

Як повідомляє видання Daily Mail, 52-річна Дженніфер була в мереживній білій, що нагадує весільну, мінісукні від Giambattista Valli. 49-річний Бен залишився на червоній килимовій доріжці у пальті, одягненому поверх костюма.

Раніше «ФАКТИ» писали — У сексуальному смокінгу-боді на голе тіло: 52-річна Дженніфер Лопес зробила фотосесію для журналу.

Фото Daily Mail/Rex/Twitter

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