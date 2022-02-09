Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з'явилися разом на публіці та не приховували своїх почуттів (відео)

Сяюча Дженніфер Лопес, яка нещодавно дала інтерв'ю про свої стосунки з Беном Аффлеком, відвідала разом зі своїм бойфрендом спеціальний показ свого нового фільму «Вийду за тебе» (або «Перший зустрічний») у Лос-Анджелесі. Актори, які минулого року відновили свій роман через 17 років після розірвання заручин, буквально не могли відірватися один від одного, обмінювалися закоханими поглядами та поцілунками.

find someone who looks at you like Jennifer Lopez looks at Ben Affleck pic.twitter.com/wrmaXnO64b —, (@jlofiore) February 9, 2022

Це є Ben Affleck і Jennifer Lopez make each other smile for us. #MarryMe pic.twitter.com/QipzkAn0tn

- Entertainment Tonight (@etnow) February 9, 2022

«Яка гарна пара!», «Вони мають такий щасливий вигляд», «Знайдіть когось, хто дивитиметься на вас так само, як Дженніфер Лопес на Бена Аффлека», — писали зворушені користувачі соцмереж.

Як повідомляє видання Daily Mail, 52-річна Дженніфер була в мереживній білій, що нагадує весільну, мінісукні від Giambattista Valli. 49-річний Бен залишився на червоній килимовій доріжці у пальті, одягненому поверх костюма.

Раніше «ФАКТИ» писали — У сексуальному смокінгу-боді на голе тіло: 52-річна Дженніфер Лопес зробила фотосесію для журналу.

Фото Daily Mail/Rex/Twitter

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