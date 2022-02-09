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Ось так повернувся з відпустки: наречений Анни Трінчер потрапив в аварію в Києві

14:09 9 лютого 2022
Анна Трінчер та Олександр Волошин

Наречений популярної співачки, акторки та блогерки Ганни Трінчер Олександр Волошин, який нещодавно переніс операцію на нозі, потрапив у неприємну історію. Повернувшись із Єгипту, де відпочивав із коханою, блогер потрапив в аварію у Києві. ДТП сталося на перехресті однієї із центральних вулиць столиці. Олександр показав в Інстаграмі кадри з місця аварії.

«Нормально прилетів із Єгипту», — написав він під відео.

Зважаючи на все, в аварії ніхто не постраждав, машини отримали незначні пошкодження. Проте інцидент неприємний. Адже Олександр, який все ще пересувається на милицях після операції, міг отримати додаткову травму ноги.

Чому сталася аварія, і хто є її винуватцем, Волошин наразі не повідомляє.

Нагадаємо, Олександр Волошин та Анна Трінчер провели тиждень у Єгипті. На відпочинку блогерка вперше продемонструвала, як виглядають її груди після пластичної операції.

Фото instagram.com/annatrincher_official

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