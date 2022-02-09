«Знову я сам»: ексчоловік Марини Боржемської В'ячеслав Узєлков поділився роздумами про своє непросте життя

Колишній чоловік відомої фітнес-тренерки Марини Боржемської, боксер-чемпіон В'ячеслав Узєлков, який нещодавно заявив, що знову вирішив одружитися, опублікував у мережі пост, розповівши про свій шлях і становлення як спортсмена та людини.

У Instagram він виклав дитяче фото з рідними та розповів, що його батько та мати працювали все життя на вінницькому хімпромі, а Узєлков для себе захотів іншої долі. Тому й захопився боксом.

«Це мій шлях становлення тим, хто я є. Хотів бути чемпіоном, якого знатимуть і боятимуться. Боятимуться так, як боялися сусідські хлопчаки. Так, я не був ідеальним, але у мене була мета, добитися поваги та розуміння у людей. Розуміти, що не всі з нетрів — не потрібні. А свій район я таким і вважав», — розповів Узєлков.

Перша перемога одразу ж зробила В'ячеслава Узєлкова знаменитим у Вінниці, але цього йому було замало. Однак невдовзі у його житті сталося потрясіння — помер тренер, який «підняв» боксера, навчив і «старт дав».

Звертаючись до фоловерів, він попросив тих, кому була цікава його історія, написати про це.

Багато фоловерів відгукнулися на цю пропозицію, поставивши у коментарях «+». Можливо, боксер вирішив повернутися на ТБ і починає свою «розкрутку» у соцмережах?

Нагадаємо, що нещодавно боксер сильно розлютився на журналістку, яка під час інтерв'ю запитала В'ячеслава Узєлкова, чому він не бачиться з дітьми — його син та донька залишилися з Мариною Боржемською.

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