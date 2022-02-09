Новий корейський серіал «Усі ми мертві» стрімко набирає популярності

Південнокорейські серіали продовжують підкорювати світ. Почалося все з «Ігри в кальмара», яка протягом двох місяців посідала перше місце у рейтингу популярності серед глядачів стрімінгової компанії Netflix. Потім був мінісеріал «Поклик пекла». І ось наприкінці січня Netflix випустила 12-серійний серіал «Усі ми мертві».

Його знято за мотивами популярного в Південній Кореї вебтуна «Зараз у нашій школі». Вебтун — термін, що означає цифровий комікс, призначений для перегляду переважно на смартфонах або планшетах.

«Усі ми мертві» належить до жанру зомбі-апокаліпсису. Дія відбувається у звичайній міській школі, учні та викладачі якої несподівано опиняються у пастці. В результаті невдалого наукового експерименту відбувається витік вірусу, що перетворює людей на зомбі. І цей вірус потрапляє у стіни школи.

Як і в «Грі в кальмара», і в «Поклику пекла» автори нового серіалу експлуатують тему виживання людини в екстремальних умовах. У боротьбі за життя люди перетворюються на безжальних тварин.

В «Усі ми мертві» дуже багато дійових осіб, що притаманно південнокорейським серіалам. Їхніх фанатів ця обставина не бентежить.

«Усі ми мертві» швидко набирає популярності. На найбільшому у світі кіносайті IMDB.com його рейтинг становить 7,7 бала із 10 можливих. Рейтинг схвалення серіалу на вебсайті кінорецензій Rotten Tomatoes 84%. Високу оцінку дає американське видання Variety.

Як завжди, у серіалу відкритий фінал. Це означає, що його розробники розраховують зняти другий сезон.

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