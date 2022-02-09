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«Дива без трусиків»: Ані Лорак зачарувала шанувальників новим «луком»

16:03 9 лютого 2022
Ані Лорак

43-річна українська співачка Ані Лорак, яка випустила нещодавно кліп з російським репером-«нареченим», забувши про зрадника-Мурата, опублікувала нове фото, показавши точену фігурку

Для фото, яке вона виклала в Instagram, співачка позувала у бордовій вечірній довгій сукні, родзинкою якої став екстремальний розріз, що відкриває стегно зірки повністю. І трусиків під сукнею, схоже, не було.

Тим не менш, образ виглядає цілком «цнотливим» і пристойним, тому серед коментарів практично не було обурених.

«Шикарна», «Майже все видно», «Кароліночко, не перестаєш нас розбурхувати! Дивовижна, кожне фото — справжній витвір мистецтва», «Дива без трусиків», «Шикарна фігура», «Ну дуже сексуально», «Ідеальна фігурка», «Шедевр», — захопилися побаченими інтернет-користувачі.

Крім того, багато хто відзначив, що очі у їхньої улюблениці знову сяють від щастя, тому не виключено, що Кароліна готує для всіх шанувальників сюрприз.

Нещодавно співачка відпочивала в Дубаї — вона виклала в мережу фото з пляжу, потішивши шанувальників стрункою фігурою.

Фото Ані Лорак із соціальних мереж

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