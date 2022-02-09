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Шоу-бізнес

«Варя-красуня»: донька Євгена Кошового дуже «злякалася», але її заспокоїли, пояснивши причину стресу

19:50 9 лютого 2022
Кошовий з дочкою

Донька зірки «Вечірнього Кварталу» Євгена Кошового, про непрості стосунки з якою він розповідав у недавньому інтерв'ю, не дуже горить бажанням посвячувати сторонніх людей у своє особисте життя.

Дівчинка часто змінює свої облікові записи в Instagram, а опубліковані пости видаляє.

Можливо це пов'язано з особливостями підліткового віку. Кілька годин тому Варя опублікувала свої нові знімки, підписавши їх коротко «Налякана».

Чим був викликаний такий підпис, донька артиста не пояснила.

Фоловерів дівчинки більше цікавило, наскільки подорослішала Варя, та як вона тепер виглядає. І майже всі залишилися задоволені знімком, засипавши дівчинку компліментами.

Залишилася задоволена знімками і мама дівчинки, Ксенія Кошова, а також комік Юрій Ткач.


А хтось під шумок спробував й пояснити причину переляку дівчинки — мовляв, побачила тата на ТБ.

Варя Кошова хоче стати співачкою. Дівчинка брала участь у багатьох шоу, де демонструвала свій талант. Стопами старшої сестри вирішила піти й молодша донька коміка Серафима. Вона вже відвідує вокальну студію.

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