Не може сидіти, страждає від депресії та часткового паралічу: ЗМІ розповіли про стан Заворотнюк після видалення частини мозку

Актриса Анастасія Заворотнюк понад три роки бореться з раком мозку. Вона давно не з'являлася на людях. У мережі безліч різних чуток про її стан. Нібито лікарі давали їй лише кілька місяців. Але «няня Віка» не здається. Вона намагається триматися завдяки підтримці близьких людей.

Хвороба дуже змінила зірку. Вона стала схожою на Жанну Фріске в останній рік життя, пише «МК».

Зараз Заворотнюк живе у своєму котеджі у підмосковному селищі Крекшине. Іноді сусіди бачать акторку, коли її вивозять на процедури до клініки.

Актриса стала повною, з одутлим обличчям. При цьому погляд у неї осмислений, хоч і страждальний.

Відомо, що Анастасія впадає у депресії, іноді приймає заспокійливе. Крім того, знайомий зіркової сім'ї розповідав, що зараз Заворотнюк більшу частину часу проводить у колясці у горизонтальному положенні, хоча раніше більше сиділа.

У неї нібито частково паралізована права частина тіла, вона не може рухатися без сторонньої допомоги й ворушити рукою. Є проблеми з зором та вимовою. Вона не може довго зберігати концентрацію уваги.

Видання пише, що в Інституті молекулярної біології для Заворотнюк зробили з її клітин персональну вакцину проти раку. Вона нібито може продовжувати життя артистки.

Але під час операції Заворотнюк видалили досить велику частину мозку. У зв'язку з цим якісь функції неминуче порушилися.

Нагадаємо, старша донька Заворотнюк Анна завжди болісно реагує на різні чутки у ЗМІ та соцмережах про її маму. Дівчина намагається не вдаватися до подробиць життя своєї сім'ї та хвороби Анастасії. Тим часом нещодавно Анна натякнула на непрості стосунки з чоловіком мами Петром Чернишовим.

136

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter