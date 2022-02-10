27.81 / 28.03 31.70 / 32.06
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Поганий смак»: блогер назвав причину «чванливої» поведінки Філіпа Кіркорова

10:02 10 лютого 2022
Кіркоров

Російський співак Філіп Кіркоров, який відомий своїми витівками на концертах та під час запису телепередач, відрізняється поганим смаком.

Ця його якість проявляється й у повсякденному житті. Так вважає відомий блогер та світський тусовник, добре знайомий з виворотним боком вітчизняного шоубізнесу Рустам Солнцев.

«Все залежить від смаку. Смак у людини поганий, й він диктує йому цю поведінку — чванливу. Так, так — тільки це і все! «- заявив Солнцев в одному з телеетерів.

Блогер розповів про пригоди колишнього чоловіка Пугачової на очах у легендарної хатньої робітниці Люсі, яку Кіркоров звільнив. Правда, він дав їй солідну вихідну допомогу. Жінка довгі роки після того, як пішла від Пугачової, зберігала в таємниці всі пригоди попкороля та пікантні подробиці його поведінки.



Нагадаємо, в Україні Кіркоров внесений до бази «Миротворець» за концерти в окупованому Криму та висловлювання про його територіальну приналежність Росії. Нещодавно співак поскаржився, що зазнав шоку — його зрадили старі друзі.

257

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Легкий та ситний овочевий салат без майонезу від Людмили Борщ: готується на «раз-два», особливо якщо гості вже на порозі

Ірина Сопонару

Народжують по молодості та по дурості: Ірина Сопонару розповіла, що зробить, якщо «не вдасться» завагітніти

Архіп

«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.