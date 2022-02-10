«Поганий смак»: блогер назвав причину «чванливої» поведінки Філіпа Кіркорова

Російський співак Філіп Кіркоров, який відомий своїми витівками на концертах та під час запису телепередач, відрізняється поганим смаком.

Ця його якість проявляється й у повсякденному житті. Так вважає відомий блогер та світський тусовник, добре знайомий з виворотним боком вітчизняного шоубізнесу Рустам Солнцев.

«Все залежить від смаку. Смак у людини поганий, й він диктує йому цю поведінку — чванливу. Так, так — тільки це і все! «- заявив Солнцев в одному з телеетерів.



Блогер розповів про пригоди колишнього чоловіка Пугачової на очах у легендарної хатньої робітниці Люсі, яку Кіркоров звільнив. Правда, він дав їй солідну вихідну допомогу. Жінка довгі роки після того, як пішла від Пугачової, зберігала в таємниці всі пригоди попкороля та пікантні подробиці його поведінки.

Нагадаємо, в Україні Кіркоров внесений до бази «Миротворець» за концерти в окупованому Криму та висловлювання про його територіальну приналежність Росії. Нещодавно співак поскаржився, що зазнав шоку — його зрадили старі друзі.

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