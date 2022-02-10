Копія батька у молодості: позашлюбний син Шварценеггера зробив фотосесію для журналу

Позашлюбний син кінозірки Арнольда Шварценеггера, 24-річний Джозеф Баєна, зробив фотосесію для журналу Men's Health. Джозеф, як і Арнольд на початку кар'єри, серйозно захоплюється бодибілдінгом.

Користувачі соцмереж відзначили схожість батька та сина. «Як так вийшло, що з усіх дітей Шварценеггера він найбільше схожий на Арні?», «Він найкрутіший з його синів», «Викапаний Шварценеггер у молодості», — писали у коментарях.

В інтерв'ю журналу Джозеф розповів, що близький до свого 74-річного батька. Хоча його поява на світ розбила шлюб Термінатора з тележурналісткою Марією Шрайвер, племінницею 35 президента США Джона Кеннеді. Сам Баєна дізнався про те, хто його справжній батько, у віці 13 років, і це змінило його світ. Він також пишається своїм латиноамериканським корінням. Його мати Мілдред Баєна родом із Гватемали.

Шварцегеннер та Шрайвер розлучилися у 2011 році, але завершили розлучення лише у грудні минулого року. У них четверо дітей — Кетрін, Крістіна, Патрік та Крістофер.

Хатня робітниця Шварценеггерів Мілдред Баєна народила сина в один рік з молодшим сином Марії Крістофером — з різницею в кілька днів. Але спершу стверджувала, що батько дитини — її колишній чоловік. Подібність підлітка з Арнольдом викликала у Шрайвер підозри, і вона вирішила поговорити з Мілдред, яка зрештою зізналася. З чуток, сам Арнольд здогадався, що хлопчик його син, коли тому було вісім років. Він дедалі більше починав походити на свого зіркового тата.

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Фото Men's Health

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