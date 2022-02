Хто переможе в нацвідборі «Євробачення»: прогнози букмекерів

Поки артисти готуються до фіналу національного відбору на Євробачення-2022, який відбудеться 12 лютого у прямому ефірі, букмекери приймають ставки на переможця. Згідно з новим рейтингом від Eurovisionworld.com беззаперечним фаворитом стала співачка Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків». Її шанс на перемогу оцінили у 31%.

Друге місце пророкують співачці ROXOLANA.

На третє місце ставлять гурт Kalush Orchestra. На четвертий рядок — Michael Soul із композицією Demons. Далі йдуть Wellboy з піснею Nozzy Bossy, та Cloudless — All be right. На останніх позиціях опинилися Barleben та Our Atlantic.

Нагадаємо, оцінюватимуть виступи артистів телеглядачі та журі (Тіна Кароль, Джамала та Ярослав Лодигін). Їхні голоси розподіляються 50/50.

Ведучими відбору будуть Маша Єфросініна та Тимур Мірошниченко. Прямий ефір транслюватиме телеканал UA: ПЕРШИЙ.

