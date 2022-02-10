Режисер «Гобіта» та «Володаря перснів» очолив список найбільш високооплачуваних зірок шоубізнесу

60-річний новозеландський режисер Пітер Джексон, творець кінотрилогій «Володар перснів» та «Гобіт», очолив рейтинг найбільш високооплачуваних зірок шоубізнесу за версією американського журналу Forbes. Особисті статки володаря трьох премій «Оскар» у 2021 році збільшилися на 580 мільйонів доларів. Більшість доходу йому приніс продаж частини його студії спецефектів Weta Digital.

Джексон став третім після Стівена Спілберга та Джорджа Лукаса режисером, чий загальний капітал перевищив мільярд доларів.

На другому місці у списку найбільш високооплачуваних представників шоубізнесу року — 72-річний американський співак та автор пісень Брюс Спрінгстін. Він заробив 435 мільйонів доларів. Сюди входить прибуток від продажу прав на каталог його пісень компанії Sony Music.

Третє місце посідає 52-річний американський репер, продюсер та бізнесмен Джей-Зі, одружений з попзіркою Бейонсе. Його річний дохід становив 340 мільйонів доларів.

Найбагатшим актором року визнано 49-річного Дуейна Джонсона на прізвисько Скала, який займає четверте місце «в загальному заліку». Зірка фільмів «Круїз за джунглями» та «Зубна фея» за рік став багатшим на 270 мільйонів доларів. Причому коштом не так гонорарів, як прибутку його компанії з виробництва текіли Teremana.

Першу п'ятірку замикає американський репер та бізнесмен Каньє Вест. Майже вже колишній чоловік Кім Кардаш'ян за 12 місяців заробив 235 мільйонів доларів. Особливо вдалою для нього стала угода з компанією Adidas, для якої він створив свою колекцію взуття Yeezy.

Найбільш високооплачуваною жінкою серед усіх представників шоубізнесу стала американська актриса Різ Візерспун. Вона посідає 12-е місце зі 115 мільйонами доларів.

Доходи 25 найбільш високооплачуваних представників шоубізнесу склали 4,4 мільярда доларів — без урахування сплати податків.

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