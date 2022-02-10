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Бруклін Бекхем витратив 100 тисяч доларів на запис восьмихвилинного відео, де готує сендвіч — і наразився на критику

16:04 10 лютого 2022
Бруклін Бекхем

Старший син Девіда та Вікторії Бекхем, якого нещодавно звинуватили в лицемірстві через підошви його кросівок, знову нарвався на критику. 22-річний Бруклін Бекхем, який хоче стати професійним фотографом, нещодавно запустив ще й власне кулінарне шоу «Готуй разом із Брукліном» на сервісі Facebook Watch Together та в Instagram.

Бекхему, який разом зі своєю нареченою Ніколою Пельтц захопився приготуванням їжі на карантині, допомагають запрошені ним відомі шеф-кухарі.

За повідомленням видання The New York Post, первісток багатих батьків витратив на запис восьмихвилинного відео, де він готує простий сендвіч, 100 тисяч доларів. У зніманнях взяла участь команда з 62 осіб — включно з п'ятьма операторами, дев'ятьма продюсерами, а також окремим «кулінарним продюсером», який схвалює рецепти.

«Це нечувано. Такого можна очікувати лише від великого професійного телешоу», — прокоментували виданню експерти з телебачення вартість знімань.

При цьому сам Бруклін у ролику просто намазує майонезом розрізаний на шматочки рогалик і кладе зверху інгредієнти.

Він також не знає, як смажити рибу. Чути, як Бекхем питає, як визначити її готовність.

Користувачі мережі обурилися, що з такими мізерними навичками він береться вчити інших.

«Син футбольного героя Девіда та Вікторії зі Spice Girl, що стала дизайнером одягу, сказав, що мріє стати „великим шеф-кухарем“. Але вирішив перестрибнути через завдання навчитися готувати, і одразу опинитися у центрі уваги», — пише видання.

Раніше «ФАКТИ» писали — 10-річна дочка Девіда Бекхема шокувала батька, зізнавшись, що вперше закохалася.

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