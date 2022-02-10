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Квентін Тарантіно вдруге стане татом

13:42 10 лютого 2022
Квентін Тарантіно з дружиною

58-річний голлівудський режисер Квентін Тарантіно стане батьком удруге. Як повідомляє E! News, його 38-річна дружина Даніела Пік знову вагітна. Подружжя, яке зіграло весілля в листопаді 2018 року, вже має сина Лео, якому виповниться два роки 22 лютого.

Даніела — дочка відомого ізраїльського співака та композитора Цвікі Піка. З творцем фільмів «Кримінальне чтиво», «Убити Білла» вони познайомилися під час його поїздки до Ізраїлю, де Тарантіно рекламував свій фільм «Безславні виродки». Родина проживає у Тель-Авіві. Квентін розповідав, що навчається разом із сином івриту.

Даніела стала першою дружиною Квентіна. Раніше легендарний режисер розповідав, що відкладав одруження, жертвуючи створенням сім'ї заради кар'єри. «Я відмовився від дуже багато чого в житті для того, щоб знімати кіно. Я не маю дружини, не маю дітей. Я пішов на ці жертви, маючи чітку мету. І я щасливий «, — завив він в одному з інтерв'ю.

Раніше «ФАКТИ» писали — Син зірки «Скажені пси», «Убити Білла» та хрещеник Квентіна Тарантіно знайдений мертвим — підозрюють самогубство.

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