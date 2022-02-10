Нацвідбір «Євробачення»: всі фіналісти та їхні пісні

12 лютого в Україні оберуть представника на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». За перемогу у фіналі змагаються вісім молодих артистів найрізноманітніших жанрів. Пропонуємо ближче познайомитися з фіналістами та їхніми піснями.

Alina Pash у своїй містичній пісні «Тіні забутих предків» поєднала етнику та сучасні мотиви, зокрема, хіп-хоп. В одному з фрагментів Аліна читає реп англійською. Приспів також звучить українською та англійською мовами. Так співачка сподівається бути зрозумілою для європейського глядача. Навколо Alina Pash спалахнув скандал через відвідування Криму. Але організатори відбору не побачили порушень правил та приводу дискваліфікації артистки. Букмекери називають співачку фавориткою фіналу.

Під ім'ям ROXOLANA виступає співачка Роксолана Сирота. Вона відома за участю у вокальному шоу «Голос країни-9», також вона встигла знятися у серіалі «Черговий лікар». Минулого року виконавиця запустила арт-проект Ukraine Is, поєднавши сучасну музику та вірші відомих українських поетів. Спеціально для «Євробачення» ROXOLANA створила сингл Girlzzzz.

Гурт Kalush Orchestra — добре відомий українській публіці, музиканти виступають і на європейських фестивалях, записали спільний трек зі Святославом Вакарчуком. Музиканти впевнені, що якісний реп із фольклорними мотивами не залишить байдужими аудиторію «Євробачення». Для конкурсу вони підготували пісню «Стефанія», присвячену мамі соліста колективу.

Michael Soul (Михайло Сосунов) не вперше намагається потрапити на «Євробачення». 2019 року він вийшов у фінал відбору в Білорусі. Також співак брав участь в українському «Голосі країни», а тепер штурмує нацвідбір із піснею Demons.

Поп-рок електронний гурт CLOUDLESS виступить з англомовним треком All be alright. Колектив було створено в 2017 році. До нього увійшли Антон Панфілов, Юрій Каналош, Віктор Жуков та Олександр Ковачов. Хлопці стали популярними після виходу їхнього саундтреку до молодіжного серіалу «Школа».

Wellboy — один із найрозкрученіших артистів відбору. До його розвитку доклала руку Тіна Кароль, яка увійшла до складу журі нацвідбору. Співачка допомогла молодому артистові фінансово. Сільський хлопець Антон Вельбой, учасник «Х-Фактора» вистрілив із піснею «Гуси». У фіналі нацвідбору артист виступить із новим хітом — Nozzy Bossy. Пісню представлять уже у фіналі. Wellboy підтримав співаючий ректор Михайло Поплавський та закликав голосувати за молодого артиста.

Barleben (Олександр Барлебен) встиг заскочити до останнього вагону нацвідбору. Він опинився у фіналі після дискваліфікації LAUD. До речі, Олександр був капітаном Служби безпеки України, але обрав музичну кар'єру. У фіналі він виступить з треком Hear My Words, у якій співає про важливість кохання за часів страху, ненависті та агресії.

Інді-поп гурт з Умані Our Atlantic виступить із піснею «Моя любов». Учасники колективу Віктор Байда, Дмитро Бакал та Олексій Биков підкорюють глядачів незвичайним звучанням та глибокими сенсами.

Нагадаємо, оцінюватимуть фіналістів телеглядачі та члени журі: Тіна Кароль, Джамала та Ярослав Лодигін.

Ведучими шоу стали Маша Єфросініна та Тимур Мірошниченко.

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