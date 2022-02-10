MARUV розповіла, чому деяких українських артистів тягне до Росії

Співачка Maruv знайшла виправдання, чому так і не відмовилася від виступів у країні-агресорі. У березні зірка дає великий концерт у Москві, а підписникам у Instagram пояснює: в Україні не може розраховувати на гідну «розкрутку».

«В Україні немає ні лейблів, ні філій найбільших стримінгових сервісів. Не дуже справи з авторським правом і монетизацією, сфера шоу-бізнесу та розважального контенту слабко розвинена… Шоу-бізнес — це все-таки перш за все бізнес, а не кум, брат, подруга, сват, а потім відкат», — відповіла співачка.

Росії Maruv віддає перевагу тому, що там їй можуть запропонувати вигідні умови і зрозумілу мову: «Топові лейбли на території Росії — це філії популярних американських брендів, просто вони відповідають за територію всього СНД, не тільки Росії… І, як на мене, краще вести справи з людьми, які розмовляють зрозумілою тобі мовою».

Нагадаємо, раніше Maruv розповіла, що паузу, що виникла, в концертній діяльності, вирішила використовувати для відпочинку і для самоосвіти. «Наразі саме такий період, коли мені хочеться ненадовго піти і присвятити себе вивченню чогось нового і просто банально побути із сім'єю», — пояснила співачка.

Фото maruvofficial/Instagram

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